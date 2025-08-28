Австралийский проспект супертяжелого дивизиона Теремоана Джуниор (8-0, 8 КО) поделился мыслями об абсолютном чемпионе мира в этом весе украинце Александре Усике (24-0, 15 КО).

Цитирует Джуниора boxingscene.com.

«Я считаю, что Усик технически является лучшим боксером в весовой категории на данный момент, и мне очень нравится его стиль, то, как он сохраняет спокойствие и просто выходит на ринг, чтобы выполнить свою работу. Я планирую делать то же самое.

Если говорить о лучших боксерах всех времен – он заслуживает быть в одном ряду с ними. Причина, по которой я считаю Мохаммеда Али «величайшим», в том, что он сделал не только на ринге, но и за его пределами. Это общая картина.

Но если говорить только о боксе, то да, я считаю, что Усик является одним из лучших в мире и одним из лучших за всю историю».