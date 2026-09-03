Усик возглавил рейтинг WBO в тяжелом весе
Чемпион — Даниэль Дюбуа
Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг в тяжелом весе.
Бывший обладатель титула Александр Усик (25-0, 16 КО) занял первую строчку, опередив британца Мозеса Итауму (14-1, 12 КО). В августе Итаума уступил Филипу Хрговичу (21-1, 16 КО).
Украинец Виктор Выхрист (18-1, 11 КО) опустился на 11-е место.
Рейтинг WBO в тяжелом весе:
Чемпион — Даниэль Дюбуа (Великобритания)
Александр Усик (Украина)
Тайсон Фьюри (Великобритания)
Энтони Джошуа (Великобритания)
Фабио Вордли (Великобритания)
Мозес Итаума (Великобритания)
Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
Баҳодир Жалолов (Узбекистан)
Фрэнк Санчес (Куба)
Деонтей Уайлдер (США)
Нельсон Хиса (Албания)
Виктор Выхрист (Украина)
Экс-промоутер Усика ответил, кто станет следующим чемпионом мира из Украины.
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