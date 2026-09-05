Руис сенсационно проиграл бывшему спарринг-партнеру Усика
Бывший чемпион мира успел побывать в нокдауне
Руис и Книба / Фото -Yahoo
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Энди Руис-младший (35-3-1, 22 KO) провел поединок против польского боксера Дамиана Книбы (18-1, 11 КО).
Книба победил единогласным решением судей – 117:110 и дважды 114:113. Руис побывал в нокдауне в седьмом раунде.
Поединок прошел на шоу в Ньюарке, США.
Бывший объединенный чемпион провел первый бой за два года. Руис в последний раз выходил на ринг в августе 2024 года, когда боксировал вничью с Джарреллом Миллером. Это был его первый бой под эгидой Matchroom.
Книба в январе 2026 года проиграл Агиту Кабайелу техническим нокаутом.
Напомним, Александр Усик возглавил рейтинг WBO в супертяжелом весе.
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