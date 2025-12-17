Лапин в 2026 году проведет большой бой, есть новости от команды украинца
Известный полутяжеловес готовится к возвращению на ринг
1 день назад
Сергей Лапин, брат обладателя титулов WBA Continental, WBO International и IBF Inter-Continental в полутяжелом дивизионе Даниеля Лапина (12-0, 4 КО), для WBN рассказал о состоянии его здоровья.
«Даниель чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился и вскоре начнет подготовку».
На вопрос о следующем бое брата, Сергей ответил:
«Мы работаем над этим. Как дата, так и соперник пока уточняются. Даниелю нужны наиболее продуктивные, громкие бои. Он уже высоко в рейтинге, сейчас самое время для больших поединков».
1 ноября в Манчестере Даниель должен был биться против Троя Джонса (12-1, 6 КО), однако из-за травмы снялся с того поединка.
Лапин в последний раз выходил на ринг в июле, победив британского боксера Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО).
Ранее Лапин анонсировал новости о следующем поединке Усика.