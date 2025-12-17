Владимир Кириченко

Сергей Лапин, брат обладателя титулов WBA Continental, WBO International и IBF Inter-Continental в полутяжелом дивизионе Даниеля Лапина (12-0, 4 КО), для WBN рассказал о состоянии его здоровья.

«Даниель чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился и вскоре начнет подготовку».

На вопрос о следующем бое брата, Сергей ответил:

«Мы работаем над этим. Как дата, так и соперник пока уточняются. Даниелю нужны наиболее продуктивные, громкие бои. Он уже высоко в рейтинге, сейчас самое время для больших поединков».

1 ноября в Манчестере Даниель должен был биться против Троя Джонса (12-1, 6 КО), однако из-за травмы снялся с того поединка.

Лапин в последний раз выходил на ринг в июле, победив британского боксера Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО).

