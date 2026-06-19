Лапин выбыл из топ-15 рейтинга IBF, Чухаджян потерял позиции
Украинские боксеры потерпели поражения в своих последних боях
около 4 часов назадПодписаться в
Международная боксерская федерация (IBF) на своем официальном сайте опубликовала обновленные рейтинги.
Украинский боксер полутяжелого дивизиона Даниэль Лапин (13-1, 5 КО), который был 5-м в рейтинге, покинул топ-15.
В мае он потерпел первое поражение в карьере, досрочно проиграв французу Бенджамину Мендесу Тани (10-1, 3 КО).
Чемпионом в этом дивизионе является россиянин Дмитрий Бивол.
Еще один представитель Украины Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) потерял позиции в рейтинге полусреднего веса – он опустился с 7-й на 12-ю позицию.
В мае Карен уступил ирландцу Педди Доновану (15-2, 11 КО) в элиминаторе IBF.
Чемпионским титулом в этом дивизионе владеет Льюис Крокер.
Ранее Лапин вне топ-15 рейтингов WBO и WBC.