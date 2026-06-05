Владимир Кириченко

Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг полусредней, средней и полутяжелой весовой категории.

Украинский боксер Сергей Богачук (27-4, 24 KO), который был на пятом месте, выбыл из топ-15 в среднем весе. В мае он уступил техническим нокаутом американцу Шейну Мозли-младшему (23-5, 13 KO).

Лидером дивизиона является кубинец Йоенли Эрнандес (10-0, 9 KO), а обладателем пояса остается казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО).

Другой украинец, Карен Чухаджян (24-4, 13 КО), также выбыл из топ-15 рейтинга в полусреднем весе, ранее занимая пятую строчку. Карен в мае уступил ирландцу Пэдди Доновану (15-2, 11 КО) в элиминаторе IBF.

Первое место среди боксеров в полусреднем дивизионе занимает Кишон Дэвис (14-0, 10 KO), а чемпионом является Девин Хэйни (33-0, 15 KO).

Даниэль Лапин (13-1, 5 КО), который потерпел первое поражение в карьере от француза Бенжамена Мендеси Тани (10-1, 3 КО), также выбыл из топ-15 рейтинга полутяжелого веса.

Лидером дивизиона является казахстанец Роман Фресс (23-1, 13 KO), а полноправным поясом владеет Дэвид Бенавидес (32-0, 25 KO).

Напоминаем, Хэйни бросил вызов на бой обидчику Беринчика.