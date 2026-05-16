Чухаджян проиграл Доновану в элиминаторе IBF, украинец дважды побывал в нокдауне.
Карен не сумел стать обязательным претендентом на титул
около 3 часов назад
Дважды претендент на пояс чемпиона мира украинец Карен Чухаджян (26-4, 14 KO) уступил ирландцу Педди Доновану (15-2, 11 КО) в элиминаторном поединке по линии IBF.
Бой прошел все 12 раундов, за всю дистанцию украинцу было зафиксировано два нокдауна. Один справедливый, другой — нет. Во втором случае Донован толкнул Чухаджяна при выходе из клинча.
Донован победил решением большинства судей: 115-111, 114-112, 113-113.
Таким образом ирландец имеет шанс в третий раз встретиться с Льюисом Крокером, если тот победит Лиама Паро и останется обладателем пояса IBF.
Ранее Чухаджян поделился деталями подготовки к бою с Донованом.
