Владимир Кириченко

WBC обновила рейтинг лучших боксеров в нескольких весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Украинский боксер Даниэль Лапин (13-1, 5 КО), который занимал 15-е место в полутяжелом дивизионе, выбыл из топ-15. Ранее он потерпел первое поражение в карьере от француза Бенджамина Мендеси Тани (10-1, 3 КО)

Сергей Богачук (27-4, 24 KO), который был на 6-й позиции, выбыл из топ-15 в среднем весе. В мае он уступил техническим нокаутом американцу Шейну Мозли-младшему (23-5, 13 KO).

Другой украинец, Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) также вылетел из топ-15 рейтинга в полусреднем весе, перед этим занимая 11-ю позицию. В мае он уступил ирландцу Пэдди Доновану (15-2, 11 КО) в элиминаторе IBF.

Украинский и польский боксер в среднем весе Федор Черкашин (27-1, 17 КО) поднялся с 5-го на 4-е место после того, как техническим нокаутом в 5-м раунде победил Мате Рудана (8-2, 7 КО).

Ранее Богачук, Чухаджян и Лапин оказались за бортом топ-15 рейтинга WBO.