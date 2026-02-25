Советник Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) Шон Гиббонс высказался о дуэли филиппинца с Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO). Менеджера цитирует vringe.com:

Ідеальный момент. Последние 20 лет они словно связаны друг с другом. То, что в таком возрасте они еще могут сражаться на топуровне, просто поражает. Уникальность события в том, что на этот раз у Мэнни не будет никаких травм. Уникальность боя в том, что он будет настоящим, а не выставочным.

Флойд рискует потерять нолик в графе поражений. Вот увидите, после этого боя его рекорд станет 50-1. Я всегда говорил, что рекорд Мэнни – 62-8-3 – круче, чем 50-0 Мейвезера. Потому что Пакьяо дрался со всеми оппонентами тогда, когда они были на пике карьеры. А Флойд постоянно стремился дождаться подходящего момента. И вот наконец он ошибся.