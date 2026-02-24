Пакьяо о реванше с Мейвезером: «Хочу, чтобы в рекорде Флойда было 1 поражение»
Легендарный филиппинец готовит месть для непобежденного визави
около 7 часов назад
47-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) прокомментировал предстоящий реванш против 48-летнего легендарного экс-владельца титулов Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 KO).
Цитирует Пакьяо badlefthook.com.
«Мы с Флойдом подарили миру то, что до сих пор остается самым крупным боем в истории бокса. Фанаты ждали достаточно долго – они заслуживают этот реванш, и теперь он будет еще более масштабным, ведь будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на Netflix.
Я хочу, чтобы в профессиональном рекорде Флойда было одно поражение и чтобы он всегда помнил, кто ему его нанес».
Поединок запланирован на 19 сентября.
Ожидается, что местом проведения исторического реванша станет ультрасовременная арена Сфера (The Sphere) в Лас-Вегасе, которая славится своими технологическими возможностями.
Первый бой Мэнни и Флойда состоялся в мае 2015 года – Мейвезер победил единогласным решением судей.