47-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) прокомментировал предстоящий реванш против 48-летнего легендарного экс-владельца титулов Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 KO).

Цитирует Пакьяо badlefthook.com.

«Мы с Флойдом подарили миру то, что до сих пор остается самым крупным боем в истории бокса. Фанаты ждали достаточно долго – они заслуживают этот реванш, и теперь он будет еще более масштабным, ведь будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на Netflix.

Я хочу, чтобы в профессиональном рекорде Флойда было одно поражение и чтобы он всегда помнил, кто ему его нанес».