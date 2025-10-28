Денис Седашов

Американский боксер Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) поделился подробностями о своем следующем поединке, который может быть объявлен уже в ближайшие дни.

В эфире подкаста Ten Eight Лопес признался, что ситуация с организацией боя против Шакура Стивенсона (24-0, 11 KO) его раздражает, однако он надеется, что официальное подтверждение сделки состоится на этой неделе.

Да, я тоже жду. Немного раздражен, не ожидал, что все так затянется. Я уже хочу выйти на ринг, но были некоторые моменты, которые мы с командой пытались уладить перед финальным подписанием.

Я даже не думаю, что документы для Шакура уже готовы, но все постоянно спрашивают меня об этом бое. Услышал хорошие новости — возможно, на этой неделе все наконец оформят. Теофимо Лопес

Теофимо Лопес анонсировал бой с Шакуром Стивенсоном.