Украинский боксер первого полусреднего дивизиона Данило Лозан (15-0, 9 KO) прокомментировал победу над казахом Санатали Толтаевым (4-1, 2 KO) в 1/4 финала Гран-при WBC.

«В целом, если бы не врач, я бы продолжал боксировать в поединке против Толтаева, так как мне казалось, что именно тогда я нашел слабое место соперника.

Что касается рассечения, то, слава Богу, все хорошо — это лишь царапины, которые до свадьбы заживут, а девушка уже завтра планирует замуж выйти (прим. – смеется).

Следующий соперник — Муджибилло Турсунов — хороший боксер. Мы будем хорошо готовиться и понимаем, что малой кровью узбек не сдастся».