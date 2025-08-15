Лозан о травме на Гран-при WBC: «Если бы не доктор, я бы продолжал боксировать в поединке против Толтаева»
Данило стал единственным украинцем, который вышел в полуфинал турнира
около 1 часа назад
Украинский боксер первого полусреднего дивизиона Данило Лозан (15-0, 9 KO) прокомментировал победу над казахом Санатали Толтаевым (4-1, 2 KO) в 1/4 финала Гран-при WBC.
«В целом, если бы не врач, я бы продолжал боксировать в поединке против Толтаева, так как мне казалось, что именно тогда я нашел слабое место соперника.
Что касается рассечения, то, слава Богу, все хорошо — это лишь царапины, которые до свадьбы заживут, а девушка уже завтра планирует замуж выйти (прим. – смеется).
Следующий соперник — Муджибилло Турсунов — хороший боксер. Мы будем хорошо готовиться и понимаем, что малой кровью узбек не сдастся».
Отметим, что Лозан стал единственным украинцем, который вышел в полуфинал Гран-при WBC.
Напомним, Данило получил 30-дневное отстранение из-за рассечения, полученного во время четвертьфинала боксерского Гран-при WBC в Эр-Рияде.
Лозан, который остается непобежденным на профессиональном ринге, готовится к следующему этапу турнира, где поборется за шанс выйти в финал Гран-при против представителя Узбекистана Муджибилло Турсунова.
