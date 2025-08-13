Гран-при WBC. Четвертьфинальные бои с участием Рогавы и Лозана. Видеотрансляция
Рыбалко и Фролов также проведут бои в рамках 1/4 финала
39 минут назад
Цотне Рогава / Фото - Yahoo
В среду, 13 августа, состоятся четвертьфинальные поединки боксерского Гран-при WBC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Начало – в 10.00. Трансляция доступна на YouTube-канале DAZN Boxing, а также в соцсетях Ring Magazine.
В супертяжелом весе Цотне Рогава (12-0, 8 КО) проведет бой с боснийцем Ахметом Крнийичем (5-0, 4 КО).
Средневес Дмитрий Рыбалко (5-0-1, 2 КО) встретится с Дереком Померлоу (13-0, 10 КО) из Канады.
Также в среднем весе Петр Фролов (12-1, 4 КО) будет биться с австралийцем Диланом Биггсом (15-1, 9 КО).
Украинский боксер первого полусреднего веса Данило Лозан (14-0, 9 KO) разделит ринг с Санатали Толтаевым (4-0, 2 KO) из Казахстана.
