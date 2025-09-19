Бывший чемпион мира Андре Уорд считает, что Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) взял в поединке против Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) только четыре раунда.

Цитирует Уорда secondsout.com.

«Я отдал Канело четыре раунда. Я видел, как фанаты Канело шутили надо мной перед боем. Я видел, как они пытались создавать мемы, что я отдаю Кроуфорду все раунды. Я видел это, но просто не комментировал.

Вы все недооцениваете мой профессионализм и честность. Но я не отдал Кроуфорду все раунды. Я остановился на золотой середине, как и положено».