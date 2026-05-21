Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) поделился прогнозом на поединок обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хевивейте Александра Усика (24-0, 15 КО) и нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

«Для меня спортивной интриги здесь нет, поскольку Усик – это абсолютный фаворит и боксер совершенно другого уровня. Бой интересен исключительно как уникальное медийное шоу. Локация и картинка возле пирамид – это топ. Плюс две боевые дисциплины пересекаются, это всегда интересно.

Верговен может создать проблемы только за счет колоссальной физической силы, грязного клинча и нетипичной для бокса "кикбоксерской" биомеханики ударов в первых раундах. Главные преимущества Усика – это недосягаемый для Рико боксерский IQ, работа ног и колоссальная разница в опыте классического бокса».