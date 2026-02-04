Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о будущем поединке между экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO) и российским боксером Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO). Слова передает Seconds Out.

По мнению легендарного британца, Фьюри обладает достаточной силой и опытом, чтобы одержать победу, даже несмотря на перерыв в карьере.

Безусловно, безусловной. Иногда людям нужен отдых. Хорошо, что он любит отдыхать, и всегда возвращается достаточно сильным. Тайсон Фьюри

Отметим, что поединок между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым запланирован на 11 апреля и состоится в Великобритании.

Дядя Фьюри – о бое Тайсона с россиянином: «Все здоровяки опасны».