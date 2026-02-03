Олег Шумейко

Определено расписание группового этапа Лиги наций-2026 по волейболу среди мужских команд.

Сборная Украины начнет турнир в Китае, где с 10 по 14 июня проведет матчи с хозяевами площадки, Кубой, Польшей и Японией.

На второй игровой неделе «сине-желтые» отправятся в Словению, где с 24 по 28 июня проведут игры с Италией, Болгарией, Канадой и Бразилией.

Заключительные матчи Украины пройдут в Сербии, где соперниками станут хозяева площадки, Германия, Иран и Турция.

