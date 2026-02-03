Сборная Украины получила календарь в Лиге наций-2026
«Сине-жёлтые» сыграют в Китае, Словении и Сербии
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
Определено расписание группового этапа Лиги наций-2026 по волейболу среди мужских команд.
Сборная Украины начнет турнир в Китае, где с 10 по 14 июня проведет матчи с хозяевами площадки, Кубой, Польшей и Японией.
На второй игровой неделе «сине-желтые» отправятся в Словению, где с 24 по 28 июня проведут игры с Италией, Болгарией, Канадой и Бразилией.
Заключительные матчи Украины пройдут в Сербии, где соперниками станут хозяева площадки, Германия, Иран и Турция.
Напомним, что Барком-Кажаны добыли вторую победу подряд в ПлюсЛиге.