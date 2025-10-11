Малик Скотт: «Победитель боя Уайлдер – Руис получит Усика»
Экс-тренер Деонтея хочет, чтобы победитель вышел на ринг против украинца
около 1 часа назад
Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) Малик Скотт поделился мыслями о возможном следующем сопернике для своего экс-подопечного.
В интервью ESNEWS он отметил, что хотел бы увидеть бой между бывшим чемпионом мира Энди Руисом-младшим и «Бронзовым бомбардировщиком».
Я бы с удовольствием посмотрел этот бой. Надеюсь, он состоится. Деонтей всегда этого хотел. Но Энди переоценил себя — а когда переоцениваешь себя, это современный способ сказать, что ты просто не хочешь боя. Тем не менее, это был бы классический поединок. Настоящий панчер против Руиса, который тоже обладает мощным ударом. Победитель, без сомнения, получит шанс на бой с Усиком.
