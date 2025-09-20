Эксперт назвал новое лицо бокса – он побеждал украинца
Мора считает Бенавидеса настоящим монстром
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Серхио Мора рассказал, кого считает новым лицом бокса. Слова эксперта приводит vringe.com:
Это Дэвид Бенавидес! Ему 28 лет. Никаких признаков износа. Бьется ярко и зрелищно. Думаю, что он может стать следующим топом. Всерьез и надолго. У него идеальное сочетание скорости и мощности. Это нечасто увидишь. Особенно в этом весе и от такого большого парня. А еще у него длинные руки. Настоящий монстр. Не вижу никого, кто мог бы его победить. Считаю, что именно за ним будущее.
Отметим, что в июне 2024 года Дэвид Бенавидес победил Александра Гвоздика единогласным решением судей. Напомним, что следующий бой Дэвида состоится в ноябре.
