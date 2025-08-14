Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым не смог бы справиться в своей лучшей форме. Слова легендарного супертяжеловеса приводит Seconds Out:

Такого человека, как он, просто нет. Во всем, что у нас есть, он превосходит нас. Он был зверем, он больше похож на модель, чем на боксера.

Он как тираннозавр с красивым лицом, он просто подлый и злой, затянет тебя в глубокие воды и утопит. Он очень особенный. Лучший. Никто не победит Али. Я не могу победить этого человека, черт возьми, нет. Ни в коем случае.

«Железный Майк» ранее назвал главный бой в карьере, который так и не состоялся.