Олег Шумейко

Легенда хевівейту Майк Тайсон объяснил, почему болельщики никогда не видели его в октагоне в рамках турниров UFC. Американца цитирует vringe.com:

Слушай сюда. Если взять суммарно пятерку самых высокооплачиваемых бойцов UFC, это все равно не будет соответствовать моим гонорарам. Вот и все. Я хочу быть самым великим бойцом. Хочу получать самые большие гонорары. Я хочу всю эту тему. Когда дерется Майк Тайсон, тогда он затмевает все остальное. Майк Тайсон

Напомним, что «Железный Майк» в 2026 году должен сразиться с Флойдом Мейвезером, но точная дата пока неизвестна.