Бернард Хопкинс: «Джейк Пол заслуживает бой с Джошуа»
Бывший чемпион мира считает, что бой станет проверкой для видеоблогера
около 2 часов назад
Бернард Хопкинс, бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях, прокомментировал будущий бой Джейка Пола (12-1, 7 КО) против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), подчеркнув значение этого поединка для американского блогера-боксера. Слова приводит Seconds Out.
Я рад, что у Джейка Пола появится шанс доказать, что он заслуживает уважения в мире бокса. Мы все ждали, когда Джейк Пол с кем-то встретится. Теперь, в бою с Джошуа, у Джейка Пола есть возможность сказать: «Эй, теперь я здесь, я этого стою». Не думаю, что кто-то это будет оспаривать.
Легенда бокса добавил, что любые подозрения о том, что бой может быть постановочным, необоснованны. Джошуа тоже стремится победить, чтобы не проиграть сопернику, которого будут считать недостойным
Я говорю, что он заслуживает. Я говорю, что он это заслужил.
