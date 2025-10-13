Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в интервью People поделился своими выводами после поражения от блогера и боксера Джейка Пола.

В настоящее время 59-летняя легенда готовится к новому показному бою против Флойда Мейвезера, который может состояться весной 2026 года.

Нужно просто наслаждаться моментом. Он быстро проходит, поэтому следует ценить то, что есть сейчас. Ничего не длится вечно. Я готовлюсь и с нетерпением жду, что будет дальше. Это замечательная возможность, и я хочу использовать ее максимально. Майк Тайсон

Напомним, Флойд Мейвезер-младший последний раз выходил на ринг в августе 2024 года — его выставочный поединок против Джона Готти III длился все восемь раундов и завершился без определения победителя.

