«Ничто не длится вечно». Тайсон готовится к бою с Мейвезером и делится жизненным уроком
Поединок может состояться в 2026 году
24 минуты назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в интервью People поделился своими выводами после поражения от блогера и боксера Джейка Пола.
В настоящее время 59-летняя легенда готовится к новому показному бою против Флойда Мейвезера, который может состояться весной 2026 года.
Нужно просто наслаждаться моментом. Он быстро проходит, поэтому следует ценить то, что есть сейчас. Ничего не длится вечно. Я готовлюсь и с нетерпением жду, что будет дальше. Это замечательная возможность, и я хочу использовать ее максимально.
Напомним, Флойд Мейвезер-младший последний раз выходил на ринг в августе 2024 года — его выставочный поединок против Джона Готти III длился все восемь раундов и завершился без определения победителя.
Тайсон оценил силу удара Пола перед его боем с Джервонтой Дэвисом.
Поделиться