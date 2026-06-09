Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) может провести бой против албанского тяжеловеса Нельсона Хисы (24-0, 22 КО). Об этом сообщает Boxing News.

Хиса в настоящее время считается «основным кандидатом» на бой, хотя сделка еще окончательно не закрыта.

41-летний албанец является регулярным спарринг-партнером и коллегой Фьюри по промоушену – в прошлом году он подписал контракт с компанией Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Этот бой может стать для «Цыганского короля» промежуточным перед поединком с Энтони Джошуа. Британцы подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года.

Фьюри в последний раз выходил на ринг в апреле, победив Арсланбека Махмудова решением судей.

Ранее сообщалось, что Тайсон может провести бой против американца Джаррелла Миллера.