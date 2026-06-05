Денис Седашов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) отреагировал на недавнее заявление абсолютного чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО). Напомним, ранее украинец выразил уверенность в том, что британцу под силу собрать все главные пояса в супертяжелом весе. Слова приводит Fight News.

Джошуа признался, что слова Усика заставили его задуматься и добавили серьезной мотивации. Эй Джей подтвердил, что завоевание статуса абсолютного чемпиона является его главной карьерной целью, ради которой он готов пройти через самые трудные испытания в ринге.

Знаете, мне нужно время, чтобы подумать об этом. Сначала я такой: «Да ну нафиг, чёрт побери». Но я это понимаю. Почему бы и нет? Я могу это сделать. Усик это видит. Я знаю, что могу это сделать. Я способен на это. Так что, блин, давайте за это возьмемся. Это моя цель. Как мы этого добьемся? Не надо мне просто говорить об этом. Так что у меня есть план, есть цель стать абсолютным чемпионом. Мы идем этим путем. 25 июля мы вернемся в тёплое местечко. Конечно, меня ожидают очень сложные бои, но я должен пройти через них, чтобы сделать свою работу Энтони Джошуа

Следующий поединок Энтони Джошуа проведет 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против Кристиана Пренги (20-1, 20 KO).

Джошуа назвал пятерых возможных соперников после мегафайта с Фьюри.