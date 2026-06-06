Денис Седашов

Промоутер Эдди Хирн назвал Великую Британию и США главными претендентами на организацию поединка между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 KO). Слова приводит vringe.com.

Глава компании Matchroom Boxing отметил, что проведение встречи на родине боксеров осложняется осенними погодными условиями. Также Хирн подчеркнул, что финальную локацию будет определять главный инвестор события, руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Конечно, Великобритания является лидером в этом вопросе. Но следует учитывать некоторые факторы. Во-первых, бой состоится в ноябре, в Великобритании не все в порядке с климатом в это время. Во-вторых, бой пройдет там, где решит Турки Аль аш-Шейх. Он — главный инвестор, поэтому выбор места зависит от него. Мы бы все хотели, чтобы бой прошел в Великобритании на "Уэмбли", но если он состоится в США — нет проблем. Я думаю, эти две страны являются главными претендентами на проведение боя. Эдди Хирн

Напомним, в апреле стороны достигли предварительной договоренности о проведении поединка в последнем квартале 2026 года. Точная дата станет известна позже.

Стало известно, когда Фьюри проведет первый поединок после продолжительной паузы.