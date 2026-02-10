Владимир Кириченко

Журналист и инсайдер The Ring Майк Коппинджер поделился информацией о возможном мегафайте между временным чемпионом WBA в первом среднем весе Джароном Эннисом (35-0, 31 КО) и временным обладателем титула WBC Верджилом Ортисом (24-0, 22 КО).

По информации источника, бой Энниса против Ортиса планируют провести в апреле в Лас-Вегасе, соглашение могут окончательно оформить уже на этой неделе. Обе стороны настроены оптимистично.

Jaron “Boots” Ennis vs. Vergil Ortiz Jr. is being targeted for April in Las Vegas and could be finalized this week, sources tell @ringmagazine. Lots of optimism on both sides a deal within reach for the best fight at 154 pounds. pic.twitter.com/EuVTBbDsMV — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 9, 2026

Ранее Эннис говорил, что стороны «очень близки» к соглашению и просил следить за новостями.

