Мегафайт Эннис – Ортис состоится в апреле в Лас-Вегасе – контракт близок к подписанию
Все решится в ближайшие дни
32 минуты назад
Эннис и Ортис / Фото - Yahoo
Журналист и инсайдер The Ring Майк Коппинджер поделился информацией о возможном мегафайте между временным чемпионом WBA в первом среднем весе Джароном Эннисом (35-0, 31 КО) и временным обладателем титула WBC Верджилом Ортисом (24-0, 22 КО).
По информации источника, бой Энниса против Ортиса планируют провести в апреле в Лас-Вегасе, соглашение могут окончательно оформить уже на этой неделе. Обе стороны настроены оптимистично.
Ранее Эннис говорил, что стороны «очень близки» к соглашению и просил следить за новостями.
