Владимир Кириченко

Ведущий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан раскритиковал промоутера Matchroom Boxing Эдди Хирна за желание провести бой между экс-чемпионами мира Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Великобритании.

«Так в чем же настоящая ценность этого поединка? Если свести все к тому, сколько за него заплатят телеканалы и какой доход он принесет, то эта сумма не превысит 50 миллионов фунтов. Но единственной причиной, почему этот поединок можно организовать такого масштаба, является то, что саудиты готовы за него заплатить, потому что считают его премьерным поединком и хотят привлечь к нему Netflix. Но теперь нам будут подавать этот патриотизм так, будто эти двое — Энтони Джошуа и Эдди Хирн — являются воплощением силы народа.

Я имею в виду, слышали ли вы когда-нибудь что-то настолько абсурдное? Мне надо быть осторожным, потому что вы снова начнете плакать. Но дело в том, что мы не можем больше этого терпеть, ведь в субботу [на прощальном бою Кэти Тейлор против Флоры Пили в Дублине – прим. Tribuna.com] все крутилось вокруг него, а не вокруг Тейлор, не так ли?»

Где состоится бой и будет ли он вообще?

«Ну, я думаю, что в Америке так и будет. И я думаю, что люди попытаются это разыграть, потому что не могут позволить Дэйне Уайту опередить их.

Знаете, Эдди Хирн рассказывает всем, что это грязная игра, якобы он сам никогда в этом не участвовал, хотя иногда сам ведет себя именно так – я подозреваю, что для большинства это почти не поддается пониманию».

Simon Jordan slams the idea Eddie Hearn is pushing for AJ Vs Fury at Wembley for "patriotism!" 👀😤 pic.twitter.com/xc7NZNiJj8 — talkSPORT Boxing (@boxing_ts) September 7, 2026

Ранее была информация, что бой Тайсона и Энтони пройдет в ноябре в США. Позже Фьюри заявил, что поединок не состоится.

Напомним, в Великобритании требуют проведения боя Джошуа – Ф'юри на Уэмбли.