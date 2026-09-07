Легенда мирового бокса Насим Хамед поделился мыслями, где должен пройти поединок между британскими экс-чемпионами в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).

Цитирует Хамеда boxingnewsonline.net.

«Этот бой должен состояться на «Уэмбли», и сначала его должна увидеть и насладиться им вся Великобритания.

Во-первых, этот поединок задержался буквально на шесть-семь лет. Во-вторых, это британское противостояние. Чтобы они поехали в Америку и провели бой на «Мэдисон-сквер-гарден» или где-то еще – это не имеет никакого смысла».