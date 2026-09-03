Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Воррен рассказал о текущем статусе организации боя между Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 KO) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

По словам промоутера, Фьюри уже подписал соглашение и ждет ответа от команды противника. Слова приводит iFL TV.

Не думаю, что на этой неделе будет объявление. Возможно, появится какая-то информация. Смотрите, Тайсон подписал контракт. Он подписал контракт на этот бой. Мне все равно, где они хотят его провести. Они вкладывают деньги – просто организуйте этот бой и проведите его. Со стороны Тайсона все сделано. Он ждет Эй Джея.

Тайсон подписал измененный контракт. Это зависит от другой стороны. Они сделают то, что должны сделать. У них есть контракт, продолжаются переговоры. Надеюсь, они пройдут успешно, и мы организуем этот бой. Все этого хотят. Тайсон его не задерживает.

Сроки? Ну, конечно. Время уходит, а они хотят уже начать продавать билеты, чтобы люди могли планировать свои поездки и другие дела. А дальше уже будем действовать по ситуации.