Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери озвучил позицию по поводу потенциального объединительного поединка обладателя титулов IBF и WBO во втором полулегком весе мексиканца Эмануэля Наваррете (40-2-1, 33 KO) с чемпионом WBC американцем О’Шаки Фостером (25-3, 12 KO).

«Команда Наваррете сообщила WBO о достижении договоренностей с О'Шаки Фостером относительно потенциального объединительного поединка, а также о намерении Наваррете защищать титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в рамках этой унификации.

Бой Наваррете – Фостер, без сомнения, является одним из самых важных и громких противостояний, которые только можно организовать в дивизионе 130 фунтов (59 кг). Тем не менее, WBO должна тщательно изучить и принять во внимание аргументы и позиции всех заинтересованных сторон и, в соответствии со своими регуляторными нормами, правилами и регламентом, вынести соответствующее решение.

Соответственно, этот вопрос передан на рассмотрение Чемпионского комитета WBO для принятия решения согласно установленным процедурам организации.

О любом решении, принятом Комитетом, будет объявлено публично в надлежащий срок».