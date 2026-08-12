Ломаченко проведет бой против филиппинца Чарли Суареса
Бой состоится в ноябре
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) готовится к поединку против первого номера рейтинга WBO во втором полулегком весе, филиппинца Чарли Суареса (19-0, 11 КО). Об этом сообщил Макс Диденко в своем Телеграм-канале Диденко про БОКС🥊.
Это проливает свет на то, что Василий будет спускаться в дивизионе. Насколько я понимаю, идея в том, чтобы победить претендента, стать претендентом и боксировать с чемпионом – Эмануэлем Наваррете, который владеет титулами WBO и IBF, а в обозримой перспективе может взять и третий титул. То есть, Василий потенциально в соперники может получить владельца двух, а то и трех титулов. Получается быстрый путь к абсолюту.
Проведение поединка предварительно согласовано на ноябрь.
Напомним, о решении Василия Ломаченко возобновить профессиональную карьеру стало известно в мае.
Экс-чемпион мира из Украины назвал Ломаченко лучшим боксером современности.
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