Менеджер бывшего чемпиона мира Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) Сэм Джонс высказался о потенциальном бою подопечного с Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Функционера цитирует fightnews.info:

Я бы с удовольствием устроил бой с Вордли. Вот в чем дело: Фабио Вордли – чемпион, это была бы добровольная защита. Кроме Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Александра Усика, Дюбуа – самое громкое имя для Вордли, бой с которым принес бы больше всего денег.

Если Фабио получит бой с Усиком, нужно отдать ему должное, он заслуживает эту возможность. Но, кроме тех бойцов, которых я упомянул, у Даниэля Дюбуа самое громкое имя. Так что если Вордли хочет этот бой, мы можем организовать его очень быстро.