Менеджер Тайсона Ф'юри (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун высказался о камбэке бывшего чемпиона мира. Функционера цитирует fightnews.info:

Мы рассматриваем 5 или 6 разных соперников. Арсланбек Махмудов точно входит в топ 3-4. Делать анонс боя — не моя задача. Промоутеры объявят о нем. Все очень старательно работают, чтобы организовать этот бой.

Мы действительно преодолеваем этот путь, контракт и анонс неизбежны. Вы увидите возвращение Тайсона на ринг. Мы намерены выйти туда в апреле.