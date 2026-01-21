Менеджер Фьюри ответил, когда Тайсон проведет следующий поединок
Команда «Цыганского короля» пока не определилась с соперником
1 день назад
Фото: pinterest.co
Менеджер Тайсона Ф'юри (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун высказался о камбэке бывшего чемпиона мира. Функционера цитирует fightnews.info:
Мы рассматриваем 5 или 6 разных соперников. Арсланбек Махмудов точно входит в топ 3-4. Делать анонс боя — не моя задача. Промоутеры объявят о нем. Все очень старательно работают, чтобы организовать этот бой.
Мы действительно преодолеваем этот путь, контракт и анонс неизбежны. Вы увидите возвращение Тайсона на ринг. Мы намерены выйти туда в апреле.
Напомним, что Фьюри может сразиться с американским проспектом.
