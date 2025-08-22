Менеджер Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун в інтерв'ю Stomping Ground рассказал, как он видит будущее Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO):

Мозесу нужно сделать следующий шаг, и это будет нелегко. Агит Кабайел, Джозеф Паркер, Джаррелл Миллер, все эти имена (могут быть следующими).

Я думаю, что бой для него – это Хргович. Я бы хотел увидеть его на ринге с Филипом. Он может воплотить это в жизнь, Турки Аль-Аш Шейх может это сделать. Это невероятный и классный поединок.