Менеджер Фьюри подобрал соперника для Итаумы
Браун хочет проверки Мозеса в бою с Хрговичем
15 минут назад
Фото: Queensberry Promotions
Менеджер Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун в інтерв'ю Stomping Ground рассказал, как он видит будущее Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO):
Мозесу нужно сделать следующий шаг, и это будет нелегко. Агит Кабайел, Джозеф Паркер, Джаррелл Миллер, все эти имена (могут быть следующими).
Я думаю, что бой для него – это Хргович. Я бы хотел увидеть его на ринге с Филипом. Он может воплотить это в жизнь, Турки Аль-Аш Шейх может это сделать. Это невероятный и классный поединок.
