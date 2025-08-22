Менеджер Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун в интервью Stomping Ground высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итаума (13-0, 11 KO):

Слушайте, Усик — зверь другого рода. Вы можете говорить об Александре как об одном из лучших бойцов его эпохи. Слишком ли рано для боя Мозеса с Усиком? Да, это слишком рано.

Я не говорю, что Итаума не примет этот вызов. Но для меня это слишком рано. Я не его менеджер или промоутер. У него отличная команда, с которой он близок. И когда у тебя такие ребята за спиной, ты будешь в этой игре долго, не так ли? И не будешь делать слишком много ошибок. На этом этапе карьеры — бой с Усиком был бы ошибкой.