«Только Усик и Фьюри». Белью назвал тех, кого боится Итаума
Бывший чемпион мира считает, что Мозес не имеет шансов на победу против украинца и британца
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Белью считает, что среди современных супертяжеловесов есть только двое боксёров, которые могут победить 20-летнего британского таланта Мозеса Итауму (13-0, 11 КО).
В интервью eSportBets.com Белью назвал имена тех, кто, по его мнению, реально способен противостоять непобеждённому Мозесу.
Сейчас в мире нет никого, кого Мозес не смог бы поймать и победить, кроме Александра Усика и Тайсона Фьюри. Только эти двое могут заставить его ошибаться и заплатить за это. Всех остальных он настигнет и победит.
Итаума, которого считают одной из главных надежд британского бокса, пока не потерпел поражений на профессиональном ринге.
Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть бой Усика и Итаумы следующим.