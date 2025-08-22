Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Белью считает, что среди современных супертяжеловесов есть только двое боксёров, которые могут победить 20-летнего британского таланта Мозеса Итауму (13-0, 11 КО).

В интервью eSportBets.com Белью назвал имена тех, кто, по его мнению, реально способен противостоять непобеждённому Мозесу.

Сейчас в мире нет никого, кого Мозес не смог бы поймать и победить, кроме Александра Усика и Тайсона Фьюри. Только эти двое могут заставить его ошибаться и заплатить за это. Всех остальных он настигнет и победит. Моисес Итаума

Итаума, которого считают одной из главных надежд британского бокса, пока не потерпел поражений на профессиональном ринге.

Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть бой Усика и Итаумы следующим.