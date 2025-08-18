Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) для Boxing News поделился мыслями о своем следующем поединке.

«Паркер, Кабайел, Усик… Все эти имена звучат серьезно.

Но моя команда хочет, чтобы я сначала набрался опыта и провел больше раундов, прежде чем выходить против таких соперников. Поэтому сейчас речь идет о ком-то вроде... Понимаю, что это немного скучновато, но, скажем, Джермейна Франклина.

Да, Хргович – тоже громкое имя. Есть Усик, Паркер, Хргович и Кабайел. Но если отвечать честно, хоть это и не слишком интересно, то, скорее всего, мне захотят сначала дать бой с Франклином – просто для того, чтобы он заставил меня пройти дистанцию и получить нужные раунды».