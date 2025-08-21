Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион мира в хэвивейте Александр Усик (24-0, 15 КО) для BoxNation поделился мыслями о британском проспекте супертяжелого веса Мозесе Итауме (13-0, 11 КО) и его победе над Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

«Отличный человек, отличный бой. Думаю, Итаума – будущее бокса, мне нравится этот парень».

Готов ли он к бою с тобой в 20 лет?

«Да, да, однозначно».

Итаума нокаутировал Уайта в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть бой Усика и Итаумы следующим. После победы над Диллианом Мозес заявил, что еще не заслуживает боя с Усиком.