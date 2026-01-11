Менеджер Фьюри: «Тайсону все равно, с кем выходить на ринг»
Менеджер Спенсер Браун назвал трех возможных соперников для британца
около 6 часов назад
Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Спенсер Браун очертил круг возможных соперников для британца и прокомментировал его текущее состояние.
По словам Брауна, среди потенциальных оппонентов Фьюри рассматриваются Арсланбек Махмудов, Эфе Аджагба и Тони Йока. В то же время окончательное решение по следующему бою останется за самим боксером.
Тайсону всё равно, с кем выходить на ринг. Он готов. Он тренируется, прекрасно выглядит, снова смеется и шутит — вернулся тот самый Фьюри.
Джон Фьюри: Вордли и Кабайел заслужили бой с Усиком следующими.
