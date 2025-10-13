Менеджер Уайлдера: «Мы бы подрались с Усиком, если бы смогли его получить»
Финкель высказался о вариантах «Бронзового Бомбардировщика»
около 2 часов назад
Менеджер Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO) Шеллі Финкель высказался о будущем своего звездного подопечного. Слова функционера приводит fightnews.info:
Я встречусь с Деонтеем на этой неделе в Нью-Йорке. Он тренируется, он намерен драться в конце этого или в начале следующего года. Далее нашим приоритетным вариантом всегда будет Джошуа, но если мы не сможем заполучить Энтони, то мы бы подрались с Усиком, если смогли бы его получить.
Уайлдер способен драться с кем угодно и в любое время. Нет никаких оправданий, его поражения — это его поражения. Он повзрослел, и я надеюсь, что в будущем мы увидим его лучшую версию.
Напомним, что Уайлдер намерен снова стать чемпионом мира.
