Руни против Роналду: бывший тренер Уайлдера готов организовать уникальный бой
Тренер хочет привлечь внимание к боксу
около 10 часов назад
Бывший тренер чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) Малик Скотт предложил организовать поединок между легендами футбола — Уэйном Руни и Криштиану Роналду.
По его словам, такой «супербой» мог бы стать событием мирового масштаба и привлечь новое внимание к боксу. Слова приводит CanadaCasino.
Бой Роналду против Руни привлек бы больше внимания к боксу, и я полностью за это.
Он добавил, что главное — наслаждаться зрелищем, а не просто критиковать его:
Просто наслаждайтесь карнавалом. Здесь будут известные имена, которые привлекут огромную аудиторию, и это могло бы стать настоящим событием мирового уровня.
