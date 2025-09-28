Денис Седашов

Бывший тренер чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО) Малик Скотт предложил организовать поединок между легендами футбола — Уэйном Руни и Криштиану Роналду.

По его словам, такой «супербой» мог бы стать событием мирового масштаба и привлечь новое внимание к боксу. Слова приводит CanadaCasino.

Бой Роналду против Руни привлек бы больше внимания к боксу, и я полностью за это. Малик Скотт

Он добавил, что главное — наслаждаться зрелищем, а не просто критиковать его:

Просто наслаждайтесь карнавалом. Здесь будут известные имена, которые привлекут огромную аудиторию, и это могло бы стать настоящим событием мирового уровня. Малик Скотт

