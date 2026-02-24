Мейвезер: «Я уже дрался с Пакьяо и победил – на этот раз будет тот же результат»
Флойд ожидает легкой прогулки?
около 7 часов назад
Пакьяо и Мейвезер / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 KO) поделился мнениями о предстоящем реванше против 47-летнего экс-чемпиона Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO).
Цитирует Флойда badlefthook.com.
«Я уже бился с Мэнни и однажды его победил – в этот раз будет тот же результат».
Первый бой Мэнни и Флойда состоялся в мае 2015 года – Мейвезер победил единогласным решением судей.
Ожидается, что 19 сентября местом проведения исторического реванша станет ультрасовременная арена Сфера (The Sphere) в Лас-Вегасе, которая славится своими технологическими возможностями.