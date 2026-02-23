Мейвезер показал феноменальную скорость перед боем с Тайсоном: видео тренировки легенды
Бой с Майком состоится 25 апреля в Конго
около 12 часов назад
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший продолжает подготовку к выставочному поединку против Майка Тайсона.
Видео с тренировочного процесса легендарного американца появилось в социальных сетях.
Ожидается, что бой с Тайсоном состоится 25 апреля в Конго. После этого Мейвезер намерен вернуться в профессиональный бокс.
Стало известно, где и когда состоится мегабой Тайсон – Мейвезер.