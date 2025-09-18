Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион в тяжёлом весе Майк Тайсон получит второй крупный гонорар подряд — за бой с Флойдом Мейвезером, который в СМИ уже назвали «бой за деньги». Слова приводит The Sun.

На вопрос, договорился ли Мейвезер вместе с ним заработать «большой куш», Тайсон ответил:

Думаю, куш тут ни при чем. Майк Тайсон

По словам Тайсона, он был удивлён желанием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Мейвезера провести с ним поединок в тяжёлом весе.

Ни я, ни весь мир никогда не думали, что этот бой состоится или вообще может состояться. Но бокс вошел в новую эпоху непредсказуемости, и этот бой непредсказуем настолько, насколько это возможно. Я до сих пор не могу поверить, что Флойд действительно хочет это сделать. Это может иметь негативные последствия для его здоровья, но он этого хочет, так что документ подписан, и поединок состоится! Майк Тайсон

Проблемы со здоровьем не помешают Тайсону встретиться с Мейвезером в 2026 году.