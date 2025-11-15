Американский нокаутер Ричард Торрес (13-0, 11 KO) заявил, что готов к переходу на новый уровень. Цитирует супертяжеловеса vringe.com:

Знаете, это действительно странно, потому что я до сих пор в каком-то смысле восхищаюсь этими ребятами. Типа: вау, это же Энтони Джошуа, это безумие. Или Александр Усик. Эти ребята люди, на которых я смотрел, когда рос. И для меня так дико, что сейчас я занимаю 4 место в мире. Правда. Это немного сбивает меня с толку, и для меня это большая честь.

Я очень уверен в своих способностях, и я знаю, что здесь не просто так. Я олимпийский медалист и готов показать миру, что готов стать именем – боксерским именем – известным в каждом доме. И я думаю, что в течение следующего года или около того у меня это получится.