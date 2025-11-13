Бывший обладатель титула чемпиона мира в крузервейте латвиец Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) в интервью YouTube-каналу И Грянул Грэм поделился мыслями об абсолютном чемпионе в супертяжелом весе украинце Александре Усике (24-0, 15 КО).

«Я думаю, на самом деле, люди не понимают, насколько великий Усик. А в чем? Тайсон – падал, нокауты, поражения, Мохаммед Али – то же самое. Усик прошел всю карьеру без поражений. Он взял в любителях все. Он взял в профессионалах все. Он, в принципе, сделал все то, чего никто не делал раньше.

Я не понимаю, почему он сейчас не один из лучших в P4P. Потому что, если его даже сейчас поставить против Кроуфорда, он уничтожит Теренса, он победит его, потому что он тяжелее, у него такой же опыт, как у Кроуфорда, просто он физически его победит.

Я не понимаю, как можно ставить из маленьких весовых категорий выше? Вы сравниваете лучшего из лучших: там стоит какой-то 60-килограммовый боксер, а 100-килограммовый – ниже.

По всем показателям Усик сейчас – самый титулованный и самый крутой боксер. Я думаю, не только XXI века, но и до этого тоже».