Британский эксперт Гарет Девис оценил возможность третьего поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO). Журналиста цитирует vringe.com:

Я понимаю тот момент, который был после его второго поражения Усику. Он был полностью разочарован собой. Был так близко, но недостаточно, хотя у него были огромные улучшения в том бою. Усик тогда просто вырвал бой в последних четырех раундах. А у Энтони были действительно хорошие первые девять раундов.

Я слышал о трех неделях тренировок с командой Усика. Возможно, две с половиной недели, но еще раз, я узнал об этом, и потом это всплыло, но меня попросили это не распространять, потому что он не хотел, чтобы это вышло наружу. Я действительно не знаю, почему он этого желал, но как вы говорите, я уверен в том, что он закрыл двери к третьему бою с Усиком, потому что как только ты входишь в близкий круг, вовлекаешься в тренировку с ними, создаешь эту связь, – а мы видели такое много раз с разными бойцами в каждой индустрии. Когда боец сближается, они становятся, как семья в зале, как братья, и потом им слишком сложно психологически сражаться друг против друга.