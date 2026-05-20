Владимир Кириченко

Британский боксер суперяжёлого дивизиона Дерек Чисора (36-14, 23 КО) для talkSPORT поделился мыслями о поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО) и нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Ты считаешь, что Усик после всего, что он сделал, заслужил право провести кроссовер-бой, и люди должны просто это принять, а не обижаться?

«Я вообще не понимаю, почему люди из-за этого обижаются. Тайсон Фьюри это делал, Энтони Джошуа это делал, сейчас Усик делает то же самое».

Но если ты Кабайел и ждешь своего шанса уже полтора года, хочешь драться за титул чемпиона мира, а WBC вдруг говорит: «Мы не только позволим кроссовер-бой, но и выставим титул WBC в сверхтяжелом весе»...

«Ты ждешь своей очереди. Так же Диллиану Уайту пришлось ждать почти два года».

Сам Усик признавал, что получил большие возможности благодаря тому, что Джошуа дал ему шанс на титульные бои на раннем этапе. Меня удивляет, что Усик в свое время не освободил пояса — тогда Джозеф Паркер и Фабио Вордли могли бы сражаться за титул. А сейчас получается, что примерно то же самое происходит с Кабайелем. Что ты думаешь о том, что WBC позволяет проводить бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе в таком формате?

«Послушай, Тайсон Фьюри тоже это делал с Нганну».

Да. Но они же не дрались за пояс. Они дрались за какой-то специально придуманный титул.

«Ты же знаешь правила WBC? Если приходишь из другого вида единоборств, тебе сразу могут дать рейтинг в WBC.

Слушай, в этом мире дело не только в том, насколько ты хорош. Важно еще и то, кого ты знаешь. Знаете, как он получил бой с Александром? Потому что его лучший друг — кто? Джейсон Стейтем».

Я слышал эту историю. Джейсон все это и организовал.

«Все зависит от знакомств».

Бой пройдет 23 мая в Гизе, Египет. Трансляция в Украине запланирована на Киевстар ТВ.

