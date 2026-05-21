Владимир Кириченко

Рас Анбер, катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинец Александра Усика (24-0, 15 КО), поделился ожиданиями от боя своего подопечного против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

«Как тренер, я всегда боялся неизвестного. Я бы предпочел, чтобы он дрался с кем-то, кого мы знаем и знаем, чего именно ожидать. Я не знаю, чего ожидать от Рико. Это сюрприз для всех нас. Но Усик – это человек, который относится к своему сопернику с высочайшим уважением. Он будет очень осторожен, пока не разгадает его, а затем начнется шахматная партия, и он начнет переставлять фигуры на нужные места. Потому что именно таким великим является Усик. Но всегда нужно быть очень осторожным с неизвестным, а Рико сейчас неизвестен.

Я думаю, что все были удивлены, что это произойдет. Это событие. Это глобальное событие в историческом месте, с историческим чемпионом в супертяжелом весе. И я думаю, что это то, что люди могут иногда забыть. То, что Усик – один из величайших супертяжеловесов, которые когда-либо жили, и, возможно, входит в тройку лучших в истории.

И я думаю, что это возможность для него показать, какая он звезда мирового уровня. И он приносит свое мастерство, свои навыки, свою скромность и особую ауру вокруг себя в Египет перед пирамидами. Я думаю, что логично, что Усик должен быть в исторической стране, такой как Египет, перед пирамидами. Я рад быть частью этого».

Речь идет о наследии?

«Я не уверен, что этот бой касается его наследия. Но этот путь в его карьере является частью его наследия».

Бой состоится 23 мая в Гизе, Египет.

Ранее сообщалось, что все билеты на поединок между Усиком и Верхувеном официально распроданы.